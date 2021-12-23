Собчак ждет начала конференции с Путиным вся в красном

Совсем скоро начнется большая ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Как обычно, многие журналисты оделись очень ярко в надежде привлечь внимание президента и задать ему вопрос. Среди них выделяется журналистка Ксения Собчак в строгом наряде ярко-красного цвета. В отличие от многих других, ее наряд выделяется только цветом.

Напомним, в прошлом году Собчак пресс-конференцию пропустила.

На мероприятие также аккредитован музыкант Сергей Шнуров. Сегодня ничто в его серьезном облике и солидной седой бородке не напоминает эпатажного лидера группы «Ленинград».

Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина начнется в 12:00 мск.

Прямой эфир можно будет смотреть на Первом канале, «России 1», «России 24» и НТВ. Кроме того, пресс-конфренцию можно будет слушать по радиостанциям «Радио России», «Маяк» и «Вести ФМ».

На участие в конференции аккредитованы 507 человек. Из-за пандемии коронавируса введены ограничения по количеству участников. Привычное место встречи Центр международной торговли перенесено в Манеж. Для журналистов обязательна сдача трех ПЦР-тестов.