Владимир Путин: России нужен уровень вакцинации под 80%

Владимир Путин: России нужен уровень вакцинации под 80%
Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Фото: скриншот мероприятия

В России, как и во многих других странах, к сожалению, уровень вакцинации на сегодняшний день сейчас низкий — 59,4%. Об этом на ежегодной большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, 70 млн человек сделали первую прививку, около 70 млн с небольшим сделали два укола.

«Но нам нужен коллективный иммунитет под 80%», — сказал Путин.

Отметим, в России за последние сутки обнаружили 25 тыс. 667 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 41 тыс. 645 человек. Количество умерших возросло за сутки на 1 тыс. 002.

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