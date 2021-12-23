Новые законы в 2022 году: жизнь россиян уже не будет прежней

Россиянам следует предварительно ознакомиться с грядущими нововведениями, чтобы они не стали неожиданностью. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Россиянам следует предварительно ознакомиться с грядущими нововведениями, чтобы они не стали неожиданностью. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

С наступлением нового года жителей России ожидают перемены в виде новых законов и поправок к старым. Правовые акты будут вступать в законную силу на протяжении всего года. Специалисты советуют россиянам предварительно ознакомиться с грядущими нововведениями, чтобы они не стали неожиданностью.

Отмена обязательного техосмотра

С 1 января автомобилисты и мотоциклисты смогут получать полис ОСАГО без прохождения техосмотра и оформления диагностической карты. Новое правило вводится не для всех автовладельцев. Водители транспорта, предназначенного для перевозки пассажиров и грузов не освобождаются от данной обязанности.

Также обязательный техосмотр сохранится для транспорта, который старше четырех лет и транспорта, который готовится к продаже. Диагностическая карта обязательна и в тех случаях, когда требуется замена основных агрегатов или изменение конструкции.

Введение электронных больничных листов

Электронные больничные листы — уже не новость, такая практика существует не первый год. Нововведение связано с полным исчезновением бумажных листков нетрудоспособности.

Справку нового формата будут подписывать электронной подписью и направлять в ФСС. Все работодатели с 1 января должны будут подключиться к электронной базе данных ФСС. Это позволит оперативно узнавать об открытии или закрытии больничного листа сотрудников.

Ранее работодатели перечисляли деньги из своих средств, после чего получали компенсацию от ФСС. Теперь деньги будут поступать напрямую от фонда. Такая система практиковалась в некоторых регионах страны и ранее, с 2022 года новый режим вводится в действие на всей территории страны.

Налоги на банковские вклады

Налог с процентов по вкладам введен еще год назад, но только с 2022 года начнут приходить первые платежки по итогам 2021 года. Это означает, что с нового года налог придется заплатить. Сумма, облагаемая налогом, рассчитывается с учетом ключевой ставки ЦБ РФ. За основу берется один миллион рублей, и к нему применяется действующая ставка. По состоянию на январь 2021 года ставка составляла 4,5%, таким образом налог нужно будет заплатить по вкладам, которые принесли доход более 42 500 рублей. В данном случае подавать налоговую декларацию не требуется, все расчеты проведет банк и направит владельцам вкладов соответствующие уведомления.

Обязательные представительства для соцсетей в России

С 1 января в силу вступает закон, который обязывает зарубежные IT-компании открывать свои филиалы в России. Данное правило будет действовать для компаний, суточная аудитория которых более 500 тысяч пользователей.

Кроме того, иностранные интернет-компании должны на своем сайте опубликовать электронную форму обратной связи с пользователями страны, зарегистрироваться на сайте Роскомнадзора и установить счетчик посещений.

За нарушение данных требований и других пунктов российского законодательства государством предусмотрены санкции: от частичного бана до полного прекращения работы на территории России.

Прожиточный минимум нельзя будет списать за долги

С 1 февраля в силу вступит закон, который защищает средства должников от полного списания. Речь идет не о всей сумме денежного довольствия, а только о прожиточном минимуме, который в 2022 году составит около 13 тысяч рублей.

Специалисты обращают внимание граждан на то, что данная мера не носит автоматический характер. Чтобы предотвратить списание всех денежных средств, нужно обратиться с заявлением к судебным приставам. Дополнительно потребуется предоставить данные о счете и сведения об источниках дохода.

Водителям будет сложнее получать медицинские справки

Соответствующее изменение вступит в силу с 1 марта. Водителям, которые замечены за ездой в состоянии алкогольного опьянения или отказались от медицинского освидетельствования, потребуется сдавать анализы крови и мочи.

Если будут обнаружены следы от уколов, неестественно низкий пульс, повышенная потливость, сонливость и некоторые другие признаки наркотической зависимости, то водителям придется проходить полное дорогостоящее обследование.

Налоговый вычет за спорт

Закон принят еще в 2021 году, но вычет можно будет получить за денежные средства, потраченные на занятия спортом с 1 января. Поэтому с нового года имеет смысл собирать документы, подтверждающие соответствующие расходы. Вычеты можно будет получать с 2023 года за себя и несовершеннолетних иждивенцев.

Максимальная сумма для получения вычета установлена в размере 120 тысяч рублей в год, т. е. вернуть можно не более 15,6 тысяч рублей.

Обязательный паспорт болельщика

С июня 2022 года болельщики могут получить Fan ID. Правительство планирует опубликовать список спортивных мероприятий, на которые можно попасть только при наличии паспорта болельщика. Без данного документа нельзя будет купить билеты на мероприятие.

Заявление на Fan ID можно подать через госуслуги. Однако в получении паспорта могут отказать, если болельщик будет замечен за нарушением порядка на спортивных мероприятиях.