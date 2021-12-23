Снег или грязь в новогоднюю ночь: чего ожидать жителям разных регионов

Плохая погода в новогоднюю ночь может легко испортить праздничное настроение. Синоптики подготовили прогнозы, которые помогут россиянам заранее подготовиться к предстоящим погодным условиям.

В Саратовской, Волгоградской и Самарской областях 29-30 декабря ожидаются плюсовые температуры, сильный гололед и метели с мокрым снегом. В Новогоднюю ночь температура опустится до -16 °C. Зима на этой территории будет холоднее на 5-6 градусов, чем в 2021 году.

В январе на Волге ожидаются слабые снегопады, в Поволжье пройдут метели. Похожая погода ожидается в Нижнем Новгороде, Йошкар-Оле, Чебоксарах, Казани, но уровень влажности будет выше из-за гигантского облачного циклона, 31 декабря температура опустится до минус 10-13 °C.

В Московской области перед праздниками ожидается оттепель, но 31 декабря погода вернется к климатической норме: температура опустится до минус 8-10 °C, мороз будет сопровождаться небольшим снегопадом. В новогоднюю ночь мороз усилится еще на несколько градусов. В новогодние каникулы ожидаются сильные снегопады и понижение температуры до минус 15 °C.

В Санкт-Петербурге Новый год пройдет без осадков. Слабый снег возможен 31 декабря, но новогодняя ночь пройдет без снега. Температура будет держаться на отметке минус 15°C. Местами в Ленинградской области ожидаются морозы до минус 21 °C, снег выпадет в воскресенье.

В южных регионах страны ожидаются смешанные осадки и холод. В целом сохранятся плюсовые температуры, в Симферополе и Бахчисарае возможно похолодание до нуля. В Крыму первый день 2022 года будет сопровождаться порывистым ветром и дождем, ночью ожидается снег. В Сочи, Анапе и Геленджике порывистые ветра и дожди будут сменяться метелями.

На западе России в новогодние праздники ожидаются сильные снегопады.

Большие метели ожидаются в Брянске, Железногорске, Курске, Орле. Температура продержится на отметке минус 7-9 градусов. После выходных морозы усилятся.