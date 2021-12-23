Путин: закон об иноагентах придуман не нами

Журналист Русской службы «Би-би-си» на большой пресс-конференции спросил Владимира Путина про реестр СМИ-иноагентов.

Он отметил, что Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри. По словам президента, в России доля организаций, признанных иноагентами, такая же, как в США, а ответственность за нарушения мягче.

«Этот закон придуман не нами» Наш закон гораздо более либеральный. 0,034% организаций в России признаны иностранными агентами. Мы им не запрещаем работать. Они должны заявить об источниках своего финансирования и могут дальше продолжать работать», — сказал Путин.

Большая пресс-конференция президента Путина-2021 проходит в очном формате в центральном выставочном зале «Манеж». На участие в конференции аккредитованы 507 человек.

В прошлом году глава государства провел пресс-конференцию из подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоится сегодня, 23 декабря, начало в 12:00 мск.