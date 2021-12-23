Владимир Путин о вакцинации: в советское время никто не спрашивал, шлеп-шлеп, и все

Владимир Путин о вакцинации: в советское время никто не спрашивал, шлеп-шлеп, и все
Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Фото: скриншот мероприятия

Необходимо взаимное признание вакцин и их скорейшее распространение по миру, иначе миру не справиться с количеством потерь. Об этом на ежегодной большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.

Высокая смертность, которую даже сложно подсчитать, по его мнению, от того, что в России низкий уровень вакинации – 59,4%. Однако меры преследования вводить из-за этого не нужно, считает Путин.

«Сила действия равна силе противодействия. У нас же народ изобретательный, — отметил он. — Нам надо идти по другому пути. Надо с уважнием относиться к людям, несмотря на них позицию».

«Один процент заболевает из переболевших. Всего. Три-четыре процента из вакцинированных. В советское время никто не спрашивал. Шлеп-шлеп-шлеп, и все, — сказал Путин. — Бороться надо с правонарушениями. Уже 200 уголовных дел возбуждено из-за подделки документов о вакцинации. Глобально надо разъяснять и убеждать».

большая пресс-конференция Владимира Путина вакцинация владимир путин


 

Новости партнеров
Госпитализация Лепса в психиатрию: что известно к этому часу
Госпитализация Лепса в психиатрию: что известно к этому часу
Поминутную оплату парковки могут ввести в Петербурге
Поминутную оплату парковки могут ввести в Петербурге
Садальский высмеял попытки «старух» омолодиться: «Дуры, детей бы постеснялись»
Садальский высмеял попытки «старух» омолодиться: «Дуры, детей бы постеснялись»
Адвокат объяснил причину мгновенного развода Лепса: «У супруги появился серьезный компромат»
Адвокат объяснил причину мгновенного развода Лепса: «У супруги появился серьезный компромат»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Владимир Путин о вакцинации: в советское время никто не спрашивал, ...
Путин: закон об иноагентах придуман не нами
В нескольких районах Петербурга произошли аварии на инженерных сетях
Владимир Путин: малому бизнесу в коронавирус помогали в первую очередь
Путин рассказал, какой город он выбрал бы для жизни
Путин заявил, что бюджет России социально ориентированный
Владимир Путин: экономика России оказалась подготовленнее к вызовам ...
Петербургские подводные археологи достали в Финском заливе парики ...