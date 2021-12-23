Путин заявил, что Россия готова поставлять энергоресурсы в Китай и после 2060 года

Путин заявил, что Россия готова поставлять энергоресурсы в Китай и после 2060 года
Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Фото: скриншот мероприятия

На большой пресс-конференции Владимира Путина прозвучал вопрос от китайского агентства «Синьхуа» — об «образцовых» двусторонних отношениях России и Китая».

Путин ответил, что с лидером Китая Си Цзиньпинем у него сложились хорошие личные отношения.

«У нас с председателем Си Цзинь Пинем сложились хорошие личные отношения. Китай является лидером и мировой, и азиатской экономики. Естественно, что мы развиваем отношения с Китаем. Это наш партнер номер один», — отметил он.

Путин отметил, что Россия готова поставлять энергоресурсы в Китай и после 2060 года.

Президент РФ добавил, что Россия и Китай сотрудничают во многих сферах и разрабатывают высокотехнологичное вооружение.

Большая пресс-конференция президента Путина-2021 проходит в очном формате в центральном выставочном зале «Манеж». На участие в конференции аккредитованы 507 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоится сегодня, 23 декабря, начало в 12:00 мск.

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