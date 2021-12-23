Путин о пытках в российских тюрьмах: это общемировая проблема

Путин о пытках в российских тюрьмах: это общемировая проблема
Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Фото: скриншот мероприятия

Телеведущая Ксения Собчак спросила Владимира Путина на большой пресс-конференции пытки в тюрьмах России, о том, когда у СИЗО отнимут функции дознания и будут ли приняты меры в отношении начальника Иркутского ФСИН — участника пыток.

Она рассказала о том, что в колониях существуют «пресс-хаты», где давят на заключенных.

Телеведущая стояла с табличкой с надписью «ФСИН».

Путин отметил, что на вопросы про пытки, которые ему поступают, он старается реагировать.

«Что касается пыток, это проблема не только России. Это общемировая проблема… Да, проблема есть. Надо спокойненько с этим работать. Мы говорим о развитии пенитенциарной системы, вот Кресты в Ленобласти. Даже внешние условия содержания имеют значение», — сказал Путин.

Путин признал, что проблема есть и отметил, что возбуждено 17 уголовных дел.

«Нам надо спокойно с этим работать. Доводить до конца, чтобы было понятно, что наказание за такие преступления неизбежно. Безусловно надо работать, используя правозащитные организации. Это наши граждане, и относиться к ним надо по-человечески.», — добавил он.

Большая пресс-конференция президента Путина-2021 проходит в очном формате в центральном выставочном зале «Манеж». На участие в конференции аккредитованы 507 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоится сегодня, 23 декабря, начало в 12:00 мск.

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