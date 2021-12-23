Tele2 устраивает зимний челлендж для друзей на самом большом катке Петербурга

Tele2 приглашает клиентов на самый большой в Петербурге открытый каток, который заработал в парке на Елагином острове. Клиенты оператора получат преимущества при посещении — второй билет на каток бесплатно.

22 декабря 2021 года открылся новый каток площадью 4 000 кв.м. Благодаря искусственному покрытию каток сможет сохранить идеально ровное ледовое покрытие вплоть до конца марта и выдерживать температуру воздуха до +8 градусов, что особенно актуально для переменчивого климата Северной столицы.

Для участников программы лояльности «Больше» оператор подготовил подарок: они получат второй билет на каток бесплатно. Кроме того, каждую неделю Tele2 будет разыгрывать билеты среди пользователей социальных сетей. Для этого всех желающих приглашают принять участие в челлендже. Чтобы побороться за призы, нужно посетить каток, снять самые яркие моменты своего катания с друзьями, выложить видео в Reels социальной сети Instagram или в раздел «Клипы» приложения «ВКонтакте» и отметить хештеги #tele2friends и #катокнаелагином. Каждую неделю в социальных сетях парка на Елагином случайным образом будут определяться победители челленджа. Они получат бесплатные билеты на каток для себя и друзей, а также год связи и сувениры от компании Tele2. Подробнее об условиях конкурса читайте на сайте.

Большой каток на Елагином острове стал первым открытым искусственным катком в городе, где введены часы бесплатного катания: ежедневно с 9 до 11 утра. Стоимость последующих сеансов катания составит от 200 до 400 рублей в зависимости от дня недели и времени сеанса. На катке работает гардероб, прокат и заточка коньков, а также у гостей есть возможность взять в аренду тренажеры для катания и защитные комплекты.

Новое городское общественное пространство украсила нарядная ель, праздничные гирлянды и световые проекции. Рядом с катком развернется рождественский арт-маркет с украшениями ручной работы и другими новогодними сувенирами. Здесь же будут работать фудтраки с теплыми напитками и едой.

Ознакомиться с расписанием и приобрести билеты можно на сайте парка и в кассах Большого катка на Елагином. Обращаем внимание, что в связи с ковидными ограничениями количество билетов на сеансы лимитировано и рекомендуем бронировать их на сайте заранее.

Максим Иконников, коммерческий директор макрорегиона «Северо-Запад» филиала Tele2: «Мы в Tele2 делаем нашим клиентам подарки круглый год просто за то, что они выбрали нас. Наши партнеры дают ощутимые преимущества как при покупке товаров, так и в сфере услуг, образования и развлечений. Tele2 развивается вместе с городом, предоставляя в первую очередь качественную и надежную связь, а также поддерживая яркие культурные проекты, которые формируют комфортную городскую среду. Этим летом в идеологически обновленном Приморском парке Победы установили пространство Art Space, в котором проводили лекции об искусстве, бесплатно показывали кино, обустроили коворкинг с доступом к скоростному интернету. Сейчас стали партнерами самого большого в городе катка, чтобы еще раз поддержать важную городскую инициативу и порадовать наших клиентов».

Категории программы лояльности «Больше» от Tele2 охватывают самые разные сферы жизни: от путешествий и развлечений до шопинга и саморазвития. Оператор разрабатывает интересные региональные предложения и постоянно пополняет список партнеров. В частности, петербуржцы могут получить скидку 25% на покупку билетов в сети кинотеатров «КАРО». «ДоДо Пицца» подарит клиентам оператора при заказе от 715 рублей пиццу «Чизбургер», а Ketch Up предложит при любом заказе в подарок Cripsy бургер. Абонентам Tele2 также доступна скидка 20% при покупке билета на масштабную выставку «HYDRA. Искусство новых медиа в контексте эко-тревожности» в Севкабель Порту. Проект включает инсталляции современных российских и международных художников, работающих в области мультимедийного искусства и art&science.