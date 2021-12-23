Путин готов выступить в качестве адвоката Деда Мороза

На любимого героя новогодних утренников ранее подал в суд петербуржец.

Российский президент готов выступить в качестве защитника Деда Мороза из Великого Устюга. Владимир Путин вызвался защитить в роли адвоката сказочного персонажа, в существование которого верят многие дети и некоторые взрослые. Иначе как объяснить иск со стороны жителя Северной столицы на Деда Мороза за то, что тот не исполнил его желания на протяжении 23 лет.

Напомним, во время большой пресс-конференции Путина-2021, которая проходила сегодня в центральном выставочном зале «Манеж» в очном формате, где представитель газеты из Вологодской области рассказал об иске петербуржца.

Глава государства напомнил собравшимся и зрителям о необходимости «доброго юмора». Отметим, что на пресс-конференцию были аккредитованы 507 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, Владимир Путин призвал убеждать людей в радости материнства.