Путин готов выступить в качестве адвоката Деда Мороза

Путин готов выступить в качестве адвоката Деда Мороза
Глава государства напомнил собравшимся и зрителям о необходимости «доброго юмора». Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

На любимого героя новогодних утренников ранее подал в суд петербуржец.

Российский президент готов выступить в качестве защитника Деда Мороза из Великого Устюга. Владимир Путин вызвался защитить в роли адвоката сказочного персонажа, в существование которого верят многие дети и некоторые взрослые. Иначе как объяснить иск со стороны жителя Северной столицы на Деда Мороза за то, что тот не исполнил его желания на протяжении 23 лет.

Напомним, во время большой пресс-конференции Путина-2021, которая проходила сегодня в центральном выставочном зале «Манеж» в очном формате, где представитель газеты из Вологодской области рассказал об иске петербуржца.

Глава государства напомнил собравшимся и зрителям о необходимости «доброго юмора». Отметим, что на пресс-конференцию были аккредитованы 507 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, Владимир Путин призвал убеждать людей в радости материнства.

большая пресс-конференция великий устюг владимир путин дед мороз иск на деда мороза


 

Новости партнеров
Кети Топурия вступилась за умершего отца: «Неправда то, что он был убийцей»
Кети Топурия вступилась за умершего отца: «Неправда то, что он был убийцей»
Адвокат объяснил причину мгновенного развода Лепса: «У супруги появился серьезный компромат»
Адвокат объяснил причину мгновенного развода Лепса: «У супруги появился серьезный компромат»
«Ледниковый период» завершился без Тарасовой: Авербух расплакался, заговорив о больном тренере
«Ледниковый период» завершился без Тарасовой: Авербух расплакался, заговорив о больном тренере
На АЗС сети «Газпромнефть» запущен новый сервис оплаты кофе в мобильном приложении
На АЗС сети «Газпромнефть» запущен новый сервис оплаты кофе в мобильном приложении
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин готов выступить в качестве адвоката Деда Мороза
Путин призвал популяризировать темы о родительской любви и семейном счастье
Tele2 устраивает зимний челлендж для друзей на самом большом катке Петербурга
В Петербурге в пятницу ожидается минус семь градусов и гололедица
В Ленобласти еще 353 человека заразились коронавирусом
В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за ухудшения погоды
В Петербурге зафиксировано более 2 тыс. новых случаев коронавируса
Путин о пытках в российских тюрьмах: это общемировая проблема