Путин призвал популяризировать темы о родительской любви и семейном счастье

Путин призвал популяризировать темы о родительской любви и семейном счастье
Глава отметил, что карьера и благосостояние – это важные вещи, но радость родительства несравненно выше. Фото: pixabay.com

По мнению главы государства, люди должны понимать, что нет большего счастья, чем дети.

Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции обратился к общественным организациям и деятелям искусств, которые должны талантливо убеждать общество в том, что большего счастья, чем радость материнства и отцовства, в жизни не существует.

Со своей стороны, государство обязуется оказывать материальную поддержку многодетным семьям. Глава отметил, что карьера и благосостояние – это важные вещи, но радость родительства несравненно выше.

«Нужно показывать все положительные стороны этой большой, дружной, красивой семьи, показывать, какое это счастье иметь детей», — считает лидер государства.

Такое понимание нужно постепенно внедрят в сознание людей безо всякого навязывания, добавил он. Власти же обязаны выстроить «окончательно всю цепочку, связанную с поддержкой материнства и детства от рождения и до окончания школы».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, Путин заявил, что пытки в тюрьмах – это общемировая проблема.

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