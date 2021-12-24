Huawei планирует выкупить деловой центр в Петроградском районе за 5 млрд

Huawei планирует выкупить деловой центр в Петроградском районе за 5 млрд
Huawei планирует выкупить деловой центр в Петроградском районе за 5 млрд. Фото: Pixabay

Китайская компания Huawei может выкупить бизнес-центр «Кантемировский» в Петроградском районе.

На новое приобретение компания планирует потрать 5 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Сотрудники Huawei могут быть переведены в новый офис в Петроградском районе, благодаря чему они смогут получить льготы от правительства и решить проблему с кадрами, так как на петербургском рынке легче найти IT-специалистов в отличие от Москвы.

Бизнес-центр, который планирует приобрести компания, имеет общую площадь 50 тысяч квадратных метров. В этом здании Huawei может разместить центр исследований и разработки (R&D).

В настоящее время сотрудники компании занимают площади сразу в нескольких объектах Москвы: «Смоленский пассаж II», «SOK Рыбаков Тауэр» и «Бета-центре», при этом штаб-квартира корпорации находится в бизнес-парке «Крылатские Холмы».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Glorax построит бизнес-центр с офисами класса А+ также в Петроградском районе.

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