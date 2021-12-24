В Мурино появится свой «Манхеттен» с небоскребами

«Не Газпром, но вполне себе амбициозно», — охарактеризовал проект нового квартала архитектор генплана Мурино.

Градсовет Ленинградской области одобрил амбициозный проект нового квартала, который планируют возвести в восточной части Мурино, сообщает издание NSP.

Новый квартал из жилых и деловых застроек будет состоять из 12-этажных домов, однако возможны отдельные здания высотой до 25 этажей. Участок включен под застройку согласно генплану Мурино. Он представляет собой 380 гектаров, поделенных на восемь кварталов. Собственником части участка является компания «Евроинвест», однако землю могут продать других застройщикам.

Архитектор генплана Игорь Матвеев назвал концепт нового квартала амбициозным. Так, по его словам, на «лобном» месте может быть возведена башня скрученной формы, доминирующая над остальными строениями.

Под жилую постройку планируется отвести 37% земель на более 40 тыс. проживающих. Здесь также будут офисные здания, торговые центры и кинотеатры. По количеству людей – это почти новый город, который потребует строительства школ, детсадов, поликлиник и других зданий социальной инфраструктуры, говорится в сообщении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, в Петербурге построят жилой квартал на территории бывшего производителя мороженого.