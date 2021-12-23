В Петербурге построят жилье на территории завода мороженого за 24 млрд рублей

Недалеко от станции метро «Лесная» на участке площадью 6,5 га возведут тринадцатиэтажные дома. Фото: Baltphoto/Владислав Галушко

Недалеко от станции метро «Лесная» на участке площадью 6,5 га возведут тринадцатиэтажные дома. Фото: Baltphoto/Владислав Галушко

В Выборгском районе города к 2026 году возведут 125 тыс. кв. метров жилья комфорт-класса.

Девелоперская группа ПСК вложила 24 млрд рублей в жилой квартал на севере Петербурга на территории бывшего завода по производству мороженого «Петрохолод», сообщает РИА Недвижимость.

По информации компании, ПСК приобрела долю в ООО «Петрохолод» с правом собственности на земельный участок в районе Полюстровского проспекта.

Планируется, что к 2026 году близи от станции метро «Лесная» на участке в 6,5 га возведут жилые дома на 125 тыс. кв. метров. Это будут тринадцатиэтажные квартиры комфорт-класса. В районе предусмотрены детский сад и школа.

Проектное финансирование обеспечит банк «Открытие, сообщили в ПСК. К строительству приступят в четвертом квартале следующего года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, Счетная палата сообщила о недостатках программы, по которым молодые семьи могут получить жилье в части расчета субсидий.