В Петербурге построят жилье на территории завода мороженого за 24 млрд рублей

В Петербурге построят жилье на территории завода мороженого за 24 млрд рублей
Недалеко от станции метро «Лесная» на участке площадью 6,5 га возведут тринадцатиэтажные дома. Фото: Baltphoto/Владислав Галушко

В Выборгском районе города к 2026 году возведут 125 тыс. кв. метров жилья комфорт-класса.

Девелоперская группа ПСК вложила 24 млрд рублей в жилой квартал на севере Петербурга на территории бывшего завода по производству мороженого «Петрохолод», сообщает РИА Недвижимость.

По информации компании, ПСК приобрела долю в ООО «Петрохолод» с правом собственности на земельный участок в районе Полюстровского проспекта.

Планируется, что к 2026 году близи от станции метро «Лесная» на участке в 6,5 га возведут жилые дома на 125 тыс. кв. метров. Это будут тринадцатиэтажные квартиры комфорт-класса. В районе предусмотрены детский сад и школа.

Проектное финансирование обеспечит банк «Открытие, сообщили в ПСК. К строительству приступят в четвертом квартале следующего года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, Счетная палата сообщила о недостатках программы, по которым молодые семьи могут получить жилье в части расчета субсидий.

жильё недвижимость новостройки петрохолод пск


 

Новости партнеров
"Пить или не пить": нарколог назвал главное отличие пьянства от алкоголизма
«Ледниковый период» завершился без Тарасовой: Авербух расплакался, заговорив о больном тренере
«Ледниковый период» завершился без Тарасовой: Авербух расплакался, заговорив о больном тренере
Наталья Бондарчук рассказала, кто мог заразить ковидом умершего Андрея Малюкова
Наталья Бондарчук рассказала, кто мог заразить ковидом умершего Андрея Малюкова
Адвокат объяснил причину мгновенного развода Лепса: «У супруги появился серьезный компромат»
Адвокат объяснил причину мгновенного развода Лепса: «У супруги появился серьезный компромат»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге построят жилье на территории завода мороженого за 24 млрд рублей
В Петербурге час пик, а на дорогах пробки в 10 баллов
В ПФР сообщили в каком возрасте мужчины и женщины получат пенсию в 2022 году
«Мобильный банк» от Сбербанка можно отключить, но деньги все равно спишут
Демография, новая этика и свобода творчества: о чем говорил Путин на ...
Путин заявил, что придерживается традиционного подхода в определении ...
Путин готов выступить в качестве адвоката Деда Мороза
Путин призвал популяризировать темы о родительской любви и семейном счастье