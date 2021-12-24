По делу ТРЦ «Зимняя вишня» бывшей чиновнице Госстройнадзора Кузбасса добавили еще 7 лет колонии

Во время трагедии в Кемерово погибли 60 человек, из которых 60 были дети. Фото: pixabay.com

Во время трагедии в Кемерово погибли 60 человек, из которых 60 были дети. Фото: pixabay.com

Всего фигурантке Комковой назначено 19 лет колонии общего режима и 80 млн рублей штрафа.

Центральный районный суд города Кемерово назначил еще 7 лет колонии экс-руководительнице инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой. Об этом пишет издание ТАСС.

Суд признал чиновницу виновной во взяточничестве в размере 7 млн рублей и наложил штраф. Женщина обязана выплатить 80 млн рублей, кроме того, Комкова не имеет права работать на госслужбе 12 лет.

Сын фигурантки дела Эдуард Комков был приговорен к 10 годам тюремного заключения.

Другой участник дела о пожаре в кемеровском ТРЦ Никита Чередниченко — гендиректор строительной организации «ИСК Ресурс», признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ и по части 6 статьи 290 УК РФ. За легализацию денежных средств и получение взятки в особо крупном размере ему назначено 15 лет ИК строгого режима.

В октябре суд вынес решение о мере наказания восьми участникам по этому делу. Сотрудники пожарной службы Андрей Бурсин и Сергей Генин признаны виновными в халатном отношении к своим служебным обязанностям во время тушения пожара. Бурсин приговорен к 6 годам тюрьмы, Генин – к 5.

Напомним, ТЦ«Зимняя вишня» загорелся 25 марта 2018 года, 60 человек погибли, пострадали 147. Фигурантами трех уголовных дел в связи с пожаром стали 15 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, в петербургском ТРЦ «Галерея» искали взрывчатку из-за ложного сообщения о минировании.