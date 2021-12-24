В ТРЦ «Галерея» и в концертном клубе на Биржевой искали взрывчатку

В ТРЦ "Галерея" и в концертном клубе на Биржевой провели поиски взрывчатых веществ 23 декабряю. Фото: Balatphoto/Ольга Андросова

В ТРЦ "Галерея" и в концертном клубе на Биржевой провели поиски взрывчатых веществ 23 декабряю. Фото: Balatphoto/Ольга Андросова

В четверг, 23 декабря, сразу о двух минированиях были информированы ДЧ ГУ и ФСБ, — первое, предполагалось, в ТРЦ «Галерея», а второе на Биржевой линии, 10.

Сообщения поступили в разное время и разными способами, но оба оказались ложными. Как стало известно Gazeta.SPB, по результатам проверки взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было, и эвакуация не потребовалась.

Первое сообщение поступило в ДЧ ГУ с установленного телефона около 13:10. Отмечалось, что торговый центр «Галерея» заминирован, после этого сотрудники оперативно выехали и проверили здание, но ничего опасного не нашли.

Второе сообщение относилось к концертному клубу «Время N». В этот раз сообщение поступило на почту ФСБ России около 15:30.

В четверг, 23 декабря, сразу о двух минированиях были информированы ДЧ ГУ и ФСБ — первое, предполагалось, в ТРЦ «Галерея», а второе на Биржевой линии, 10.

«Здравствуйте! Сообщаю, что в городе Санкт-Петербург заложены взрывчатки по этому адресу — Биржевая линия д.10», — говорилось в сообщении.

На Биржевую так же, как и в первом случае были отправлены сотрудники для проверки. В 22 часа мероприятия по обследованию объекта завершены, никаких взрывчатых веществ не нашли.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Красногвардейском районе задержали мужчину в попытке ограблении банка.