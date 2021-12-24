Предупреждение от Центробанка для владельцев банковских карт: переводить деньги придется по новым правилам

Представители Центрального банка РФ обратились к россиянам, которые переводят деньги с карты на карту. Причем у данных банковских счетов должен быть один владелец. PRIMPRESS сообщает, что в скором времени за такие переводы не придется платить.

Инициатором данной идеи стал Центральный банк РФ. В пресс-службе рассказали о намерении сделать переводы бесплатными, если у пластиковых карт один пользователь, даже при условии, что эти карты выпущены разными кредитными организациями.

Подобное преимущество смогут получить все клиенты банков. Бесплатные переводы можно совершать в пределах 1,4 миллиона рублей. Комиссия не будет взиматься в отношении переводов в рамках Системы быстрых платежей от Центрального банка и подобных систем от других финансовых организаций.

Представители Центробанка уверены, что бесплатные переводы просто необходимы, поскольку часто граждане имеют несколько карт разных банков. Многие вынуждены получать деньги на одну карту, а хранить их предпочитают на другой карте с более выгодными условиями.

Данный вопрос уже обсуждала Эльвира Набиулина. Она говорила, что люди вынуждены снимать наличные, чтобы положить деньги на другой счет. Данная процедура позволяет сэкономить на комиссии, но делать это очень неудобно.

Чиновница отметила, что мы давно живем в мире, где преобладают безналичные формы денежных отношений. В данных условиях существующие комиссии препятствуют гражданам свободно распоряжаться своими денежными средствами и выбирать те кредитные организации, которые предоставляют более привлекательные условия.

Россиянам сообщили, что новые правила заработают в 2022 году, более точные даты пока не названы. Специалисты отметили, что нововведения помогут повысить конкуренцию в сфере денежных переводов. Пока не известно, как на подобные меры отреагируют сами кредитные организации, которые взимают комиссию.