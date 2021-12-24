По 10 000 рублей для каждого пенсионера: новые выплаты в 2022 году

В ближайшее время станет известно, когда пенсионеры смогут получать дополнительные выплаты в 2022 году. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

В ближайшее время станет известно, когда пенсионеры смогут получать дополнительные выплаты в 2022 году. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Цены в России продолжают расти, и в 2022 году ожидается высокая инфляция. Размер индексации всех видов пенсий уже давно утвержден, и очевидно, что пенсионеры не смогут сохранить свою покупательскую способность на прежнем уровне.

Специалисты считают, что в 2022 году пожилые россияне будут получать от государства дополнительную материальную поддержку в виде 10 тысяч рублей. Данные выплаты скорее всего смогут получить все граждане пенсионного возраста, в том числе и те, кто продолжает трудовую деятельность. Напомним, что для такой категории россиян индексация не предусмотрена, и трудоустроенные пенсионеры тоже нуждаются в дополнительной поддержке.

На прошедшей большой пресс-конференции Владимир Путин успокоил пенсионеров заявлением о намерении государства оказывать им материальную помощь. Президент напомнил, что итоговая индексация пенсий всегда была выше уровня роста цен. Такие результаты достигались благодаря дополнительным компенсационным выплатам.

Эксперт Наталья Оганова считает, что в ближайшее время станет известно, когда и в каких формах пенсионеры смогут получать дополнительные выплаты в 2022 году. По ее мнению, было слишком много разговоров о компенсации пенсионерам низкой индексации, и государство не может оставить данный вопрос без внимания.

Также специалист выразила уверенность в том, что не стоит ожидать повышение уровня индексации, у правительства нет других вариантов кроме введения единовременных выплат. Сложность заключается не только в быстром росте цен, но и в ухудшении уровня жизни населения в целом. Кроме того, сохраняется высокий уровень безработицы. Наталья Оганова заявила, что в таких условиях без государственной поддержки не обойтись.

Многие эксперты уверены, что в будущем году повторится практика 2021 года с единовременными осенними пособиями в размере 10 тысяч рублей. Данные выплаты получили все граждане пенсионного возраста независимо от осуществления ими трудовой деятельности. Косвенно об этом намекнул Минтруд, представители которого заявили, что вопрос о компенсации пенсионерам роста цен уже находится на рассмотрении.