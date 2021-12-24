В Пулково 24 декабря задержали восемь самолетов

В пятницу днем, 24 декабря, в петербургском аэропорту Пулково с вылетом задерживаются восемь самолетов.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на самолеты до Франкфурта, Екатеринбурга, Москвы, Новосибирска, Стамбула, Якутска и Будапешта. Об этом сообщается на сайте Пулково.

Первым задерживается рейс до Франкфурта. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 6:45, однако время вылета сдвинули до 16:00. Далее с опозданием вылетит рейс до Екатеринбурга. Вылет перенесли с 12:10 на 12:50.

Также задерживают рейс до Москвы. Самолет должен был улететь в 12:30, но по факту ждать придется до 13:20. Вылет рейса до Новосибирска перенесли с 13:15 на 13:35.

Другой рейс до Москвы задержали с 14:30 до 15:20. Самолет в Стамбул улетит не в 15:30, а в 16:20. С опозданием на полчаса вылетит рейс до Якутска, который планировали на 17:00, но перенесли на 19:45. Также с 17:25 до 17:50 задержан рейс до Будапешта.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в 2023 году начнется реконструкция терминала в Пулково.