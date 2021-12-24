В 2023 году начнется реконструкция терминала в Пулково

В 2023 году начнется реконструкция терминала в Пулково
В 2023 году начнется реконструкция терминала в Пулково. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

В аэропорту Пулково в 2023 году начнется реконструкция нового терминала.

Объем финансирования реконструкции терминала может достигнуть 50 миллиардов рублей. Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Максим Соколов, сообщает 78.ru.Наброски нового проекта уже появились, но, по словам Соколова, сохранить старый, исторический терминал вряд ли получится. Это невозможно потому, что старое оборудование не совместимо с современным.

Предлагается два решения работ по ректерминалонструкции: первое снести здание 1973 года и на его месте построить новое, второе – расширить центральный терминал.

Ожидается, что ежегодный пассажиропоток с таким терминалом вырастет до 35 млн человек к 2025 году.

РАнее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге выделять более 3 млрд рублей на реконструкцию путепроводной развязки в Кронштадте.

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