Во время пожара в ковидной больнице Астрахани погибли две пациентки

В паблике во «ВКонтакте» «Астрахань онлайн» говорится, что погибшие женщины были 1942 и 1952 годов рождения. Фото: Скрин паблика во «ВКонтакте» «Астрахань онлайн»

В паблике во «ВКонтакте» «Астрахань онлайн» говорится, что погибшие женщины были 1942 и 1952 годов рождения. Фото: Скрин паблика во «ВКонтакте» «Астрахань онлайн»

Короткое замыкание в плафоне привело к гибели женщин в реанимации ковидного госпиталя в Астрахани.

Две женщины погибли в реанимационном отделении инфекционной клинической больнице имени А. М. Ничоги, сообщает ТАСС. К пожару привело, вероятно, короткое замыкание, сообщение о возгорании поступило в 10:07 часов по местному времени или 9:07 по московскому.

Палата в реанимационном отделении полностью выгорела. Две пациентки отделения погибли, именно здесь началось возгорание. По предварительным данным, причиной трагедии могло стать короткое замыкание в плафоне, проинформировали в пресс-службе губернатора Астраханской области.

Во время возгорания были эвакуированы 18 пациентов и 16 сотрудников медучреждения. Следственный комитет и прокуратура инициировали проверку. На место происшествия прибыл глава Астраханской области Игорь Бабушкин.

В настоящее время в больнице им. А. М. Ничоги принимают взрослых и детей с инфекциями, в том числе и коронавирусной. В паблике во «ВКонтакте» «Астрахань онлайн» говорится, что погибшие женщины были 1942 и 1952 годов рождения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, экс-чиновнице по делу ТЦ «Зимняя вишня» присудили еще 7 лет колонии. В общей сложности женщина получила 18 лет тюремного заключения.