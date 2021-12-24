В комздраве рассказали, как будут работать больницы Петербурга в праздники

В комздраве рассказали, как будут работать больницы Петербурга в праздники
Травматологические пункты будут работать по прежнему графику. Фото: комитет по здравоохранению

Замглавы комитета по здравоохранению Дмитрий Мотовилов рассказал о графике работы больниц, травмпунктов и врачей узкого профиля во время новогодних праздников.

По словам чиновника, медики скорой помощи в период праздников продолжат работать в круглосуточном режиме, а с 1 января будет увеличено число бригад. Травматологические пункты будут работать по прежнему графику. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург«.

Также для жителей Северной столицы будут доступны кабинеты неотложной медицинской помощи в поликлиниках. Врачи узкого профиля продолжат принимать пациентов и в праздники, но в более сокращенном графике.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге нет дефицита донорской крови на праздники.

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