В Петербурге нет дефицита донорской крови на праздники

Комздрав опровергнул популярные слухи о нехватке крови.

В Санкт-Петербурге отсутствует дефицит донорской крови на праздники. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

В ведомстве отметили, что ежедневно кровь сдают по 100 человек в день.

«Объём заготовки крови на сегодняшний день позволяет полностью удовлетворить потребность медицинских учреждений и не допустить остановки экстренных и плановых операций»,

— рассказали в комитете.

В комздраве пояснили, что «красный» сигнал на сайте появился в качестве предупреждения. Обычно в преддверии праздников доноров приходит все меньше – все готовятся к Новому году и им становится не до помощи другим. Эту ситуацию таким знаком и пытаются исправить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге за год сделали почти 80 трансплантаций донорских органов.