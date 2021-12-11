В Петербурге нет дефицита донорской крови на праздники

В Петербурге нет дефицита донорской крови на праздники
Акция День донора. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Комздрав опровергнул популярные слухи о нехватке крови.

В Санкт-Петербурге отсутствует дефицит донорской крови на праздники. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

В ведомстве отметили, что ежедневно кровь сдают по 100 человек в день.

«Объём заготовки крови на сегодняшний день позволяет полностью удовлетворить потребность медицинских учреждений и не допустить остановки экстренных и плановых операций»,

— рассказали в комитете.

В комздраве пояснили, что «красный» сигнал на сайте появился в качестве предупреждения. Обычно в преддверии праздников доноров приходит все меньше – все готовятся к Новому году и им становится не до помощи другим. Эту ситуацию таким знаком и пытаются исправить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге за год сделали почти 80 трансплантаций донорских органов.

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