В Петербурге за год сделали почти 80 трансплантаций донорских органов

В Петербурге за год сделали почти 80 трансплантаций донорских органов
В Петербурге стали чаще делать трансплантации донорских органов. Фото: Pixabay

Это больше, чем в прошлом году.

В Санкт-Петербурге за 2021 год выполнили 76 трансплантаций донорских органов. Этот показатель выше, чем в прошлом году. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Чаще всего в больницах города пересаживали почки, печень и сердца. Также выполнили одну трансплантацию легких.

Лидерами по числу пересаженных органов стали НИИ скорой помощи им.И.И. Джанелидзе, ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова Минздрава России, ФБГОУ ВО Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова и Мариинская больница.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дочь блокадницы, сделавшей себе операцию, рассказала о ее состоянии после инцидента.

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