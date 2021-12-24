Болельщики «Зенита» выступили против Fan ID

По мнению фанатов, введение паспорта болельщиков идет вразрез с интересами болельщиков и футбола в целом. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

По мнению фанатов, введение паспорта болельщиков идет вразрез с интересами болельщиков и футбола в целом. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Объединение болельщиков петербургского ФК «Зенит» «Ландскрона» в полном составе отказалось от оформления Fan ID.

«Мы против этой необоснованной меры. Данные нововведения, продвигаемые при подмене понятий о комфорте и безопасности, являются непрозрачными, репрессивными и избыточными», — говорится в сообщении на странице объединения во «ВКонтакте».

По мнению фанатов, введение паспорта болельщиков идет вразрез с интересами болельщиков и футбола в целом. Они подчеркнули, что навязываемое Fan ID «превращает нашу жизнь, любовь и эмоции в декорацию».

В Госдуме 17 декабря в третьем чтении одобрили законопроект о введении Fan ID. Это документ фаната, которая потребуется для посещения матча. Оформить паспорт можно будет через госуслуги, документ будет содержать данные о действиях болельщика на спортивных мероприятиях. Если проект будет одобрен в Совфеде и утвержден президентом, то новые правила вступят в силу с 1 июня 2022 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Зенит» сыграл вничью с «Динамо» и сохранил лидерство в РПЛ.