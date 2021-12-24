Экс-руководителя таможенной службы вместе с коллегой обвинили во взятке в 20 млн

Вступившие в сговор таможенники гарантировали бизнесменам помощь в избежании ответственноости за нарушения. Фото: pexels.com

Вступившие в сговор таможенники гарантировали бизнесменам помощь в избежании ответственноости за нарушения. Фото: pexels.com

Петербургского коррупционера задержали в Шереметьево в марте этого года.

Генпрокуратура России утвердила обвинение по уголовному делу о получении взятки в отношении экс-начальника таможенного контроля Петербургской таможни Северо-Западного таможенного управления ФТС России Олега Гусева, сообщает издание Фонтанка.

Чиновник вместе со своим коллегой – Максимом Мамчуровым запросил от предпринимателей ООО «Таллер» мзду в размере 20 млн рублей. Вступившие в сговор таможенники гарантировали помочь избежать административной ответственности за ряд нарушений.

Глава фирмы и посредник, передавший деньги, заявили о случившемся в полицию. За помощь в раскрытии преступления им не грозит уголовная ответственность.

Дело будет рассмотрено Петроградским районным судом Петербурга. В настоящее время Мамчуров объявлен в международный розыск, осенью этого года мужчину заочно арестовали, Гусев был задержан в марте 2021 года в Шереметьево.

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