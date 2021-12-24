Станцию «Рыбацкое» открыли после технических неполадок

В метрополитене Петербурга возобновили движение до станции «Рыбацкое», которую закрывали на 15 минут.

Об этом сообщает пресс-служба городской подземки. Станцию вновь открыли для пассажиров сегодня в 14:53. Движение по Невско-Василеостровской линии возобновили в полном объеме.

Станцию метро «Рыбацкое» закрыли в 14:40. В метрополитене заявили, что это связано с техническими причинами. Поезда на «зеленой» ветке курсировали только между станциями «Беговая» и «Обухово».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пассажиропоток в метро Петербурга не вернулся к допандемийным показателям. До пандемии пассажиропоток в среднем составлял 2,5 млн человек в сутки. По итогам уходящего года он достиг порядка 545 млн человек.