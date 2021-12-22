Пассажиропоток в метро Петербурга не вернулся к допандемийным показателям

Пассажиропоток в метро Петербурга не вернулся к допандемийным показателям
За последний месяц он достиг 2,1 миллиона человек в сутки. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Пассажиропоток в петербургской подземке не вернулся к допандемийным показателям.

До пандемии пассажиропоток в среднем составлял 2,5 млн человек в сутки. По итогам уходящего года он достиг порядка 545 млн человек, сообщает телеканал «Санкт-Петербург». В 2019 году этот показатель был на уровне 762,5 млн.

На ситуацию с пассажиропотоком влияют многие факторы. Например, кто-то пересел на личный автомобиль, некоторые потеряли работу, кто-то находился на самоизоляции.

«Нельзя недооценивать последствия коронавируса. Потому что многие люди пересаживаются с общественного транспорта на личный», – отметили в пресс-службе метро.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что переболевшие коронавирусом могут столкнуться с таким последствием болезни, как паросмия — расстройство обоняния, которое не поддается медикаментозному лечению.

коронавирус пандемия пассажиропоток


 

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