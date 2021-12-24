Блогер-вандал, помочившийся на фоне портрета ветерана ВОВ, сядет на 4 года

Сторона обвинения настаивала на максимальном сроке по 354-й статье УК – 5 лет. Фото: pixabay.com

Сторона обвинения настаивала на максимальном сроке по 354-й статье УК – 5 лет. Фото: pixabay.com

19-летнему искателю пятиминутной славы запретили публиковать материалы в интернете в течение 5 лет.

Мосгорсуд приговорил к четырем годам колонии общего режима блогера Матвея Юферова, осквернившего стенд с портретом ветерана, сообщает прокуратура столицы.

Напомним, инцидент случился на Измайловском бульваре Москвы 25 ноября, студент попросил снять происходящее на мобильный и выложил в сеть. Сторона обвинения настаивала на максимальном сроке по 354-й статье УК – 5 лет. Юноша получил запрет на публикацию своих материалов в сети.

Известно, юношу арестовали в Петербурге, куда он сразу после своего деяния отправился на поезде. Ряд СМИ сообщает, что российские юристы выразили удивление столь строгим приговором. Ранее писали, что Юферов раскаялся в своем поступке, свой поступок он объяснил алкогольным опьянением, информировало издание КП.

Напомним, стенд был посвящен посвященный герою ВОВ гвардии лейтенанту Анатолию Фролову, в суд обратился сын ветерана. Анатолию Фролову было 18 лет, когда он участвовал в бою на Курской дуге, за два года войны был ранен три раза.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, таможенник из Петербурга обвинен в мздоимстве 20 млн рублей.