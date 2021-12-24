Песков оценил сообщения о «больной» журналистке на пресс-конференции Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что утверждения о пришедшей на пресс-конференцию с Владимиром Путиным больной журналистке не имеют отношения к реальности.

По словам Пескова, перед встречей с президентом журналисты сдавали сразу три ПЦР-теста на коронавирус, поэтому тут уже однозначно. Он считает утверждения о болезни журналистки эмоциональной несдержанностью, которая не соответствует реальности.

«Не думаем, что у них могла быть температура, тем более что была достаточно жесткая проверка», — сказал представитель Кремля.

Накануне журналистка из Кургана опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала, что смогла попасть на пресс-конференцию с неправильными датами ПЦР-тестов. Позже она отредактировала пост и удалила фразу о тестах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, о чем говорил Путин на большой пресс-конференции.