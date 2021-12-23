Демография, новая этика и свобода творчества: о чем говорил Путин на большой пресс-конференции

В Москве 23 декабря прошла ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. На нее были аккредитованы 507 человек. В их числе были представители телеканала «Дождь» (внесен в России в реестр СМИ – иностранных агентов) и интернет-издания Meduza (внесено в России в реестр СМИ – иностранных агентов), журналистка Ксения Собчак и музыкант Сергей Шнуров, украинский корреспондент Роман Цимбалюк (ранее СМИ сообщали о его возможном допросе в московской прокуратуре). Конференция длилась почти четыре часа.

На встрече обсуждались вопросы вызовам экономике России в пандемию коронавируса, продвижение НАТО на восток, украинский конфликт, пытки в российских СИЗО, мусорную реформу. Прямой эфир транслировался на крупнейшие новостные каналы: Первый канал, «Россия 1», «Россия 24» и НТВ. Мероприятие из-за коронавируса проходило не в привычном месте встречи — Центре международной торговли, а в столичном Манеже. На входе журналистов «опыляли» серебром, чтобы защитить от инфекции.

Одними из самых интересных тем стали поддержка демографии, точка зрения Путина на традиционные семейные ценности и на защиту свободы творчества.

Демография

По мнению президента, сейчас из-за влияния коронавирусной инфекции в стране сократилась продолжительность жизни и увеличилась смертность. Поэтому одна из важнейшх задач сейчас — в сфере демографии. Ведь 146 млн для такой огромной страны, как Россия, явно недостаточно, и с экономической точки зрения тоже, элементарно не хватает рабочих рук.

К 2030 году необходимо увеличить число людей в работоспособном возрасте, сейчас это 81 млн человек.

Новая этика

Приход новой этики в Россию с Запада неизбежно, ответил Владимир Путин на вопрос журналиста. Он даже сравнил эту тенденцию с новыми штаммами коронавируса. Президент считает, что надо искать «противоядие».

«Если кто-то считает, что женщина и мужчина — это одно и то же, ну, ради бога. Но есть какой-то здравый смысл», — отметил Путин.

Свобода творчества

Свобода творчества и свобода в целом важны, завил президент. По его мнению, без свободы нет движения вперед.

«Но нужно понимать, что эта свобода вступает в определенные противоречия с целями, ради которых мы ее развиваем, тогда, когда сталкивается со свободой другого человека», — заявил Путин.

«Свобода должна быть внутри и должна проистекать от уважения ко всем, которых касаются такие или иные действия», — считает он.

«Размещение Гитлера или Гиммлера на сайте «Бессмертного полка» — это свобода творчества? Давайте мы задумаемся над этой стороной дела. Оскорбление в адрес пророка Мухаммеда — это что такое? Это свобода творчества? Я считаю, что нет», — сказал президент.