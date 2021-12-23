Путин заявил, что придерживается традиционного подхода в определении мужчины и женщины

Путин заявил, что придерживается традиционного подхода в определении мужчины и женщины
Путин полагает, что у россиян есть внутренние убеждения, основанные на убеждениях традиционных конфессий страны. Фото: Pixabay

Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил о том, что женщина — это женщина, а мужчина – мужчина.

Сегодня, 23 декабря, глава государства во время большой пресс-конференции выступил с заявлением о традицинном понимании понятий мужчиныи женщины. По его словам, мама – это мама, отец – это отец.

«Надеюсь, у нашего общества есть внутренняя моральная защита, продиктованная традиционными конфессиями Российской Федерации», — заявил лидер государства.

Во время пресс-конференции президент затронул тему материнства и отцовства еще раз, когда обратился к общественным деятелям и деятелям искусства и призвал ненавязчиво, тонко и талантливо убеждать людей в том, что не существует большего счастья, чем дети.

Напомним, мероприятие проходило в столичном Манеже в очном формате, на пресс-конференцию были аккредитованы 507 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, Владимир Путин готов выступить в стороне защиты Деда Мороза из Великого Устюга, на которого подал в суд житель города на Неве из-за того, что бородатый волшебник не выполняет его желания целых 23 года.

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