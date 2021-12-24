Смольный отменил салют в новогоднюю ночь в Петербурге

Петербуржцев оставят без традиционного салюта в новогоднюю ночь, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.
Пиотровский пояснил в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что новогодний салют является частью массовых новогодних мероприятий, которые в этом году решили отменить в связи с распространением коронавируса.
«В этом году его не будет, мы ориентированы на немассовые мероприятия», — заявил вице-губернатор.
По его словам, Смольный и районные администрации не отказываются полностью от активностей в грядущие праздники. Власти отменили только большие мероприятия, куда нельзя ограничить доступ с помощью QR-код.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в новогоднюю ночь петербургский транспорт будет работать до двух ночи. Для перевозки пассажиров от станций метро будет продлена работа наземного городского пассажирского транспорта.