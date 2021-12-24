В аэропорту Пулково в пятницу задержали 16 рейсов

Сегодня , 24 декабря, в петербургском аэропорту Пулково с вылетом задерживаются 16 самолетов.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на самолеты до Минска, Хельсинки, Стамбула, Москвы, Саранска, Архангельска, Нижнего Новгорода, Краснодара, Якутска, Курска, Будапешта. Об этом сообщается на сайте Пулково.

Первым задерживается рейс до Минска. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 14:45, однако время вылета сдвинули до 17:00. Далее с опозданием вылетит рейс до Хельсинки: вылет перенесли с 15:15 на 17:15.

Также задерживают рейс до Стамбула. Самолет должен был улететь в 15:30, но по факту ждать придется до 17:15. Вылет рейса до Москвы перенесли с 16:00 на 17:20.

Другой рейс до российской столицы задержали с 16:10 до 17:20. Самолет в Саранск улетит не в 16:20, а в 17:15. С опозданием почти на час вылетит рейс до Архангельска, который планировали на 16:25.

Рейс до Нижнего Новгорода перенесли с 16:25 на 17:15, Краснодара — с 16:35 на 17:15, Якутска — с 17:00 на 21:00, Курска — с 17:05 на 17:40, Москвы — с 17:15 на 17:40, Будапешта — с 17:25 на 18:05, еще два рейса до столицы — с 17:30 на 18:15 и с 17:30 на 18:30.

Последняя задержка — еще один рейс до Москвы, который отложили с 18:20 на 19:10.

Причины задержек не указываются.