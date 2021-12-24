ВОЗ: омикрон-штамм зафиксирован в 110 странах

ВОЗ: омикрон-штамм зафиксирован в 110 странах
Вирусолог назвал категорию людей, которые тяжело переносят «омикрон». Фото: комитет по здравоохранению

Штамм коронавируса «омикрон» зафиксирован уже в 110 странах мира. По данным Всемирной организацией здравоохранения, он распространяется быстрее «дельты», но может оказаться менее тяжелым.

«По данным на 22 декабря, «омикрон» выявлен в 110 странах во всех шести регионах ВОЗ», — говорится в сообщении.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

ВОЗ омикрон омикрон -штамм


 

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