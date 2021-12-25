Путин сообщил об успешном залповом пуске гиперзвуковой системы «Циркон»

В России состоялся залповый пуск гиперзвуковых ракет «Циркон». Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством страны.

По его словам, испытания прошли безупречно утром в пятницу, 24 декабря. Российский лидер отметил, что «Циркон» работает при нанесении ударов по наземным и морским целям.

Как сообщили «РИА Новости», Путин подчеркнул, что пуск является большим событием в жизни страны и существенным шагом в повышении безопасности России и ее обороноспособности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что те, кто препятствует работе проекта «Северный поток — 2», поступают глупо.

Напомним, ранее польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что в Варшаве не теряют надежды не допустить запуска «Северного потока – 2» и пытаются выработать ответ «с немецкими партнерами».