Путин: противники «Северного потока — 2» поступают глупо

Путин: противники &#171;Северного потока &#8212; 2&#187; поступают глупо
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что те, кто препятствует работе проекта «Северный поток — 2», поступают глупо.

«По поводу «Северного потока — 2», да, я согласен с вашими оценками, это еще и глупо для тех, кто не дает возможности работать этой системе, потому что дополнительные поступления объемов газа на европейский рынок безусловно понизили бы цену на бирже, на споте», — приводит его слова ТАСС.

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».

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