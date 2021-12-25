В Петербурге за сутки коронавирус подхватили 20 072 человека

В Петербурге за сутки коронавирус подхватили 20 072 человека
В Петербурге продолжают выявлять новые случаи заражения COVID-19. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватили еще 20 072 человека.

Об этом стало известно сегодня, 25 декабря. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, город занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за сутки выявили 2 714 зараженных человек. На третьем месте оказалась Московская область — 1 431 новый квид-пациент. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 349 случаев заражения.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что британский эпидемиолог назвал два необычных симптома у привитых пациентов с «омикроном».

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В Петербурге за сутки коронавирус подхватили 20 072 человека
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