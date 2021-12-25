Врач назвал два необычных симптома «омикрона» у вакцинированных

Врач назвал два необычных симптома &#171;омикрона&#187; у вакцинированных
У привившихся граждан, заболевших "омикроном", наблюдались тошнота и потеря аппетита. Фото: Комздрав

Британский эпидемиолог Тим Спектор назвал два необычных симптома у привитых пациентов с «омикроном».

По его словам, в целом для вируса COVID-19 характерны высокая температура, боль в горле и изменение или потеря вкусов и обоняния. При этом у омикрон-штамма есть ряд отличий.

Как сообщил Express, медик рассказал, что некоторые пациенты жаловались на тошноту и потерю аппетита. При этом основные симптомы «омикрона» — кашель, слабость, а также заложенность носа и насморк.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что штамм коронавируса «омикрон» зафиксирован уже в 110 странах мира. По данным Всемирной организацией здравоохранения, он распространяется быстрее «дельты», но может оказаться менее тяжелым.

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