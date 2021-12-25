Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали 52 человека

Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали 52 человека
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 52 случая.

Об этом стало известно в субботу, 25 декабря. В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизнь 27 681 жителя Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти еще 981 человека, с начала пандемии новая болезнь унесла жизни 303 250 россиян.

Всего с начала пандемии в России выявлено 10 368 299 случаев коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что представители петербургских торговых центров обратились к бизнес-омбудсмену Александру Абросимову с просьбой отложить введение QR-кодов в ТЦ. В обращении представители ТЦ предложили перенести срок введения QR-кодов для общепита и торговых точек в торговых центрах с 2 января на 1 февраля 2022 года

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