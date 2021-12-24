Торговые центры Петербурга попросили отсрочить введение QR-кодов

Торговые центры Петербурга попросили отсрочить введение QR-кодов
Представители ТЦ предложили перенести срок введения QR-кодов для общепита и торговых точек в торговых центрах с 2 января на 1 февраля 2022 года. Фото: Gazeta.SPb

Представители петербургских торговых центров обратились к бизнес-омбудсмену Александру Абросимову с просьбой отложить введение QR-кодов в ТЦ.

В обращении представители ТЦ предложили перенести срок введения QR-кодов для общепита и торговых точек в торговых центрах с 2 января на 1 февраля 2022 года. Также бизнес попросил с 2 января разрешить заведениям общепита, где вакцинировано не менее 90% работников и введена система QR-кодов, работать после 23:00 и до 2:00.

По мнению представителей ТЦ, отсрочить введение новых антиковидных правил нужно по причине недостаточного уровня привитых петербуржцев, отсутствия возможности встречать гостей на входе и увеличения кадровой нагрузки при таком режиме.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что QR-коды для посещения заведений общепита и ТЦ в Петербурге введут со 2 января.

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