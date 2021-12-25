Уборочная техника забыла про Петергоф и Ломоносов утром 25 декабря

Северную столицу снова накрыло снегом после ночной метели. Уборочная техника вышла на расчистку улиц, но доехала не до всех районов.

Как видно на мониторинг-карте комитета по благоустройству на 8:00, дороги города расчищают снегопогрузчики, вакуумные, щеточные, подметально-уборочные, комбинированные машины, а также мусоровозы.

Уборочная техника замечена во всех районах города, наибольшее скопление транспорта замечено в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах. Также активно снег расчищают на юге города — в Кировском, Московском, Фрунзенском и Невском районах.

Уборочная техника также замечена в Колпино, Пушкине, Красном Селе, Кронштадте и Сестрорецце. Петродворцовый район расчищают всего несколько уборочных машин. В Петергофе и Ломоносове — по одной единице техники.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что быстрой и качественной уборке Петербурга от снега мешает нехватка дворников. Так глава жилищного комитета Олег Зотов оправдал заваленные снегом улицы.