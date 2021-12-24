В Смольном оправдали плохую уборку снега в Петербурге нехваткой дворников

Быстрой и качественной уборке Петербурга от снега мешает нехватка дворников. Так глава жилищного комитета Олег Зотов оправдал заваленные снегом улицы.

Чиновник заявил, что для улучшения плачевной ситуации с уборкой снега в Петербурге требуется 19 тысяч дворников и кровельщиков, но сейчас их насчитывается всего 7 тысяч.

Однако власти не могут позволить увеличить число работников, поскольку это сильно ударит по кошельку жителей города — увеличение штата приведет к росту квартплаты с 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что гостей чемпионата по фигурному катанию Петербург встретил со всеми «почестями»: «снежными кучами Беглова», неубранной наледью и кашей на дорогах и девятибалльными пробками.