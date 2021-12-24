Гостей чемпионата по фигурному катанию Петербург встретил кучами снега на дорогах и пробками

Гостей чемпионата по фигурному катанию Петербург встретил кучами снега на дорогах и пробками. Фото: Википедия

Гостей чемпионата по фигурному катанию Петербург встретил кучами снега на дорогах и пробками. Фото: Википедия

В пятницу, 24 декабря, в Северной столице стартовал Чемпионат Росси по фигурному катанию. Гостей в Северной столице явно встретили со всеми «почестями»: «снежными кучами Беглова», неубранной наледью и кашей на дорогах и девятибалльными пробками. Губернатор города предпочитает перекладывать ответственность на бизнес, автомобилистов и кого угодно, только бы не на самого себя.

Чемпионат открылся в спортивном комплексе «Юбилейный», до которого добраться сегодня петербуржцам и гостям города было крайне трудно из-за плотного движения и неубранных улиц.

По результатам соревнований будет сформирована сборная фигуристов страны для участия в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

У города большой опыт в проведении крупных соревнований, а вот в уборке улиц, по всей видимости, опыт явно уступает спортивным навыкам россиян и способностям организаторов чемпионата.

Только за прошедшие выходные нарушения по уборке снега нашли как минимум в 30% петербургских дворов. Хотя, судя по комментариям петербуржцев в соцсетях, цифра эта может быть заниженной. На плохую уборку жалуются повсеместно во всех районах города.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что перед выходными Петербург навестит циклон «Квинтинус», который приведет с собой порцию морозов.