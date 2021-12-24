Циклон «Квинтинус» придет в Петербург под руку с холодом

Циклон &#171;Квинтинус&#187; придет в Петербург под руку с холодом
Циклон "Квинтинус" придет в Петербург под руку с холодом. Фото: pixabay.com

Перед выходными Петербург навестит циклон «»Квинтинус», который приведет с собой очередную порцию морозов.

В пятницу, 24 декабря, петербуржцам придется снова столкнуться с морозами. Об этом сообщает специалист центра «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook.

По прогнозу синоптика, погода ожидается облачной и снежной, местами осадков будет больше. Температура воздуха в течение дня при этом будет постепенно понижаться: в начале от -3 до -5, а после, во второй половине дня, похолодает до -12.

«Метеорологические условия будут определяться прохождением холодного атмосферного фронта, после чего регион окажется в тыловой части циклона «Квинтинус»», — заметил Леус.

Западный ветер будет дуть со скоростью 10 метров в секунду. При этом атмосферное давление мало изменится и составит 730 миллиметров ртутного столба. Это существенно ниже нормального.

В Ленобласти может похолодать еще больше, — до -14 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в пятницу под слоем снега можно запросто не заметить гололедицу.

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