Циклон «Квинтинус» придет в Петербург под руку с холодом

Перед выходными Петербург навестит циклон «»Квинтинус», который приведет с собой очередную порцию морозов.
В пятницу, 24 декабря, петербуржцам придется снова столкнуться с морозами. Об этом сообщает специалист центра «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook.
По прогнозу синоптика, погода ожидается облачной и снежной, местами осадков будет больше. Температура воздуха в течение дня при этом будет постепенно понижаться: в начале от -3 до -5, а после, во второй половине дня, похолодает до -12.
«Метеорологические условия будут определяться прохождением холодного атмосферного фронта, после чего регион окажется в тыловой части циклона «Квинтинус»», — заметил Леус.
Западный ветер будет дуть со скоростью 10 метров в секунду. При этом атмосферное давление мало изменится и составит 730 миллиметров ртутного столба. Это существенно ниже нормального.
В Ленобласти может похолодать еще больше, — до -14 градусов.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что в пятницу под слоем снега можно запросто не заметить гололедицу.