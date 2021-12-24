В пятницу заснеженные с ночи дороги могут представлять опасность для петербуржцев

В пятницу заснеженные с ночи дороги могут представлять опасность для петербуржцев. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В пятницу заснеженные с ночи дороги могут представлять опасность для петербуржцев. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

За ночь в Северной столице выпало достаточно большое количество снега, также в течение дня 24 декабря также ожидается выпадение осадков, но уже не так интенсивно.

В связи со снегопадом на дорогах образовался снежный накат, который представляет опасность для пешеходов и автомобилистов. Кроме того, под слоем снега можно запросто не заметить гололедицу, которая в принципе малоразличима на асфальте трасс или шоссе, а под снегом она может стать еще более неприятным «сюрпризом».

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что в пятницу днем ожидается западный и северо-западный умеренный ветер, а также температура воздуха от -5 до -7 градусов.

Атмосферное давление на протяжении дня будет мало понижаться. Синоптики предсказывают облачную погоду.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что до 6 часов 24 декабря на территории Северной столицы был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильной метели, снега и порывов ветра, которые достигали до 15-18 метров в секунду.