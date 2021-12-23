В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за ухудшения погоды

При возможности водителям лучше воздержаться от совершения поездок из-за риска ДТП.Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

При возможности водителям лучше воздержаться от совершения поездок из-за риска ДТП.Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Росгидрометцентр предупреждает водителей и пешеходов о потенциально опасных погодных условиях.

Росгидрометцентр России сообщил, с 8 часов 23 декабря до 6 часов 24 декабря на территории Северной столицы объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильной метели, снега и порывов ветра, которые будут достигать до 15-18 метров в секунду.

Отмечается, что «желтый» — второй уровень опасности означает потенциально опасную погоду. Пешеходам и водителям советуют проявлять особую бдительность и осторожность на дорогах. При возможности водителям лучше воздержаться от совершения поездок из-за риска ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru писала, синоптики прогнозируют снег и грязь в новогодние дни. Неблагоприятные погодные условия ожидают жителей регионов России и могут испортить настроение в праздники.