В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за ухудшения погоды

В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за ухудшения погоды
При возможности водителям лучше воздержаться от совершения поездок из-за риска ДТП.Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Росгидрометцентр предупреждает водителей и пешеходов о потенциально опасных погодных условиях.

Росгидрометцентр России сообщил, с 8 часов 23 декабря до 6 часов 24 декабря на территории Северной столицы объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильной метели, снега и порывов ветра, которые будут достигать до 15-18 метров в секунду.

Отмечается, что «желтый» — второй уровень опасности означает потенциально опасную погоду. Пешеходам и водителям советуют проявлять особую бдительность и осторожность на дорогах. При возможности водителям лучше воздержаться от совершения поездок из-за риска ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru писала, синоптики прогнозируют снег и грязь в новогодние дни. Неблагоприятные погодные условия ожидают жителей регионов России и могут испортить настроение в праздники.

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