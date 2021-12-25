Депутат Госдумы Боярский стал новым секретарем петербургского отделения партии «Единая Россия»

Новым секретарем Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» избран депутат Сергей Боярский.

Избрали Боярского голосованием, которое прошло в пятницу, 24 декабря, в ходе 4-го этапа XXXV региональной партийной конференции. За депутата проголосовали делегаты региональной партийной конференции, отмечает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального отделения партии.

Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак заявил, что Боярский зарекомендовал себя как организатор и профессионал, который может решить нелегкие задачи и достигнуть поставленных целей.

Сам Боярский попросил однопартийцев на настоящий момент сосредоточиться на волонтерской деятельности, например, на новогодних акциях по поздравлениям ветеранов, малообеспеченных семей, врачей и их детей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Заксобрание Петербурга утвердило Алексея Корабельникова на пост вице-губернатора, который курирует финансовый блок.