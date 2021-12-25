Депутат Госдумы Боярский стал новым секретарем петербургского отделения партии «Единая Россия»

Депутат Госдумы Боярский стал новым секретарем петербургского отделения партии &#171;Единая Россия&#187;
Депутат Госдумы Боярский стал новым секретарем петербургского отделения партии "Единая Россия". Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Новым секретарем Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» избран депутат Сергей Боярский.

Избрали Боярского голосованием, которое прошло в пятницу, 24 декабря, в ходе 4-го этапа XXXV региональной партийной конференции. За депутата проголосовали делегаты региональной партийной конференции, отмечает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального отделения партии.

Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак заявил, что Боярский зарекомендовал себя как организатор и профессионал, который может решить нелегкие задачи и достигнуть поставленных целей.

Сам Боярский попросил однопартийцев на настоящий момент сосредоточиться на волонтерской деятельности, например, на новогодних акциях по поздравлениям ветеранов, малообеспеченных семей, врачей и их детей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Заксобрание Петербурга утвердило Алексея Корабельникова на пост вице-губернатора, который курирует финансовый блок.

андрей турчак Госдума единая россия ленобласть новости СПб сергей боярский


 

Новости партнеров
Миллиардер Михаил Гуцериев роскошно выдал замуж дочь
Миллиардер Михаил Гуцериев роскошно выдал замуж дочь
Плакат
Плакат "Спасите Петербург!" заметили на пресс-конференции Владимира Путина
Отчитали как школьника: Шура устроил скандал на шоу «Суперстар! Возвращение»
Отчитали как школьника: Шура устроил скандал на шоу «Суперстар! Возвращение»
Британский вирусолог назвал отличие простуды от
Британский вирусолог назвал отличие простуды от "омикрона"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Депутат Госдумы Боярский стал новым секретарем петербургского отделения ...
Мужчина пострадал при пожаре в стройвагончике на Камчатской
Каток на Конюшенной площади ежедневно будет показывать «Золушку» ...
В субботу в Петербурге ожидается усиление морозов на 8-9 градусов
Уборочная техника забыла про Петергоф и Ломоносов утром 25 декабря
Полыхающую однушку в доме на Афонской тушили 17 спасателей
Со льда Ладожского озера сняли троих мужчин, заблудившихся в снегопад
На Елагином острове открылась новогодняя ярмарка