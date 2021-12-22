ЗакС утвердил кандидатуру Алексея Корабельникова на пост вице-губернатора Петербурга

ЗакС утвердил кандидатуру Алексея Корабельникова на пост вице-губернатора Петербурга
Алексей Корабельников. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Заксобрание Петербурга утвердило кандидатуру Алексея Корабельникова на пост вице-губернатора, курирующего финансовый блок.

Его кандидатуру поддержали 47 депутатов, двое воздержались, один высказался против.

Ранее этот пост занимал Эдуард Батанов.

Вице-губернатор будет отвечать за построение налоговой и финансовой политики города, разработку городского бюджета, увеличение доходов казны и оптимизации расходов.

Ранее Корабельников возглавлял комитет финансов. На этом посту он трудится с 2015 года. До этого чиновник был советником губернатора города по экономическим вопросам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин назначил на должность прокурора Санкт-Петербурга Виктора Мельника. Его кандидатура была утверждена Советом Федерации.

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