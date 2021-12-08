На должность прокурора Петербурга назначен Виктор Мельник

На должность прокурора Петербурга назначен Виктор Мельник
На должность прокурора Петербурга назначен Виктор Мельник. Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

Сегодня, 8 декабря, президент России Владимир Путин назначил на должность прокурора Санкт-Петербурга Виктора Мельника.

На прошлой неделе, кандидатура Мельника была утверждена Советом Федерации, а сегодня официальное назначение подтвердил Владимир Путин.

Виктор Мельник 1975 года рождения. В 1997 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола, а в 2002-м завершил обучение в СПбГУ по специальности «юриспруденция». В органах прокуратуры служит с мая 2001 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в заседании Совета Федерации участвовали члены комитетов Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству, по обороне и безопасности, а также по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Там была утверждена кандидатура Мельника в конце ноября.

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